Organisaties proberen meer moslims naar de stembus te krijgen

DEN HAAG (ANP) - In moskeeën, op sociale media en met een speciale stemhulp: maatschappelijke organisaties proberen meer moslims aan te sporen om komende woensdag te gaan stemmen. Deze Tweede Kamerverkiezingen zijn nog belangrijker dan vorige keren, vindt Muhsin Köktaş van het Contactorgaan Moslims en Overheid.

De sfeer in het land rond het onderwerp moslims wordt "steeds grimmiger", ziet Köktaş. Hij wijst naar plannen en uitspraken van partijen als de PVV, BBB en JA21. Moskeeën hebben ook te maken met intimidatie. Afgelopen weekend werden moskeeën in onder meer Den Haag en Waalwijk belaagd. Onlangs ontvingen meerdere moskeeën haatbrieven.

"Stemmen is belangrijk om je eigen geluid te laten horen", aldus Köktaş. In veel moskeeën zijn afgelopen weken flyers uitgedeeld met informatie en de verkiezingen kwamen aan bod in de vrijdagpreken. Ook regionale moskeekoepels proberen mensen te bereiken met informatie over de verkiezingen, aldus het samenwerkingsverband K9. Een speciale door de K9 bedachte MoslimStemhulp moet inzichtelijk maken hoe politieke partijen denken over thema's als de omgang met Israël, rentevrij lenen, religieus onderwijs en islamofobie.

Ondervertegenwoordigd

Samen met het Collectief Jonge Moslims organiseerde K9 deze week verder een verkiezingsdebat. Ook de Moslimstudenten Associatie Nederland probeert jonge moslims te informeren over de verkiezingen, bijvoorbeeld via hun Instagrampagina.

Onderzoek toont aan dat mensen met een migratieachtergrond in het algemeen minder vaak stemmen dan mensen zonder migratieachtergrond. Islamitische Nederlanders voelen zich sowieso ondervertegenwoordigd in de politiek, zegt Rachel Kollar van de Radboud Universiteit. Kollar doet onderzoek naar politieke participatie van moslims.

Negatieve taal

Er zitten wel degelijk mensen met een islamitische achtergrond in de Tweede Kamer. Maar het gevoel niet gerepresenteerd te worden komt volgens Kollar vooral door de negatieve taal over de islam in de politiek. Ook zaken als het toeslagenschandaal, waarvan vooral gezinnen met een migratieachtergrond slachtoffer werden, zijn slecht voor het vertrouwen. Het kan ertoe leiden dat mensen afhaken en niet meer gaan stemmen, legt ze uit.

Mensen aansporen te gaan stemmen kan nuttig zijn, weet Kollar uit onderzoek. In het algemeen gaan mensen die vaker de moskee bezoeken, ook vaker stemmen. Dat komt deels door de voorlichting die in moskeeën wordt gegeven over verkiezingen, en deels doordat mensen met elkaar spreken en informatie uitwisselen.