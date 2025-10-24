Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

“De PVV is één man met een Twitteraccount. En verder is het helemaal niks.” De beste oneliner van de avond kwam van Dilan Yesilgöz, die het debat zeker niet verloor. Klaas Dijkhoff en Gert-Jan Segers namen direct na het SBS -verkiezingsdebat een podcast op met hun visie op de avond. (Luister gratis hieronder.)

Dijkhoff vindt dat Yesilgöz het beste wegkwam, Segers was onder de indruk van Timmermans. Wie het debat in ieder geval níet won, was Geert Wilders . Twee jaar geleden sloeg hij Timmermans nog knock-out. Nu viel iedereen hem voortdurend aan (zelfs gespreksleider Wilfred Genee), en zijn verdediging was zwak.

Dijkhoff over de valse belofte rond het eigen risico

“Wilders was weer schofferend. Dit heeft niets meer te maken met fair play of respectvol omgaan. Dit is gewoon de aanval kiezen, omdat je zelf nooit fout gaat. In zijn universum maakt Geert Wilders geen fouten. Dus valt er ook niets te herkennen en ligt het altijd aan een ander. Je hebt twee jaar lang geregeerd, maar toch ligt het aan Frans Timmermans .”

Segers: geen knock-outs

" Ik zag geen knock-outs. Ik zag geen uppercuts die Geert Wilders uitdeelde aan een van de drie anderen. Waardoor ze nu in de touwen hangen. En nu drie dagen lang in elke talkshow mogen komen uitleggen waarom ze geen goed weerwoord hadden. Zoals het twee jaar geleden wel was.

Over Faber en de andere ‘topministers’

“Wilders zei dat hij allemaal hele goede mensen had. Ze zijn zó goed dat ze nu niet eens op zijn kandidatenlijst staan. Dat is natuurlijk gênant.”

Dijkhoff over laffe Wilders

“Twee jaar geleden was hij de uitdager, de belofte. De mildere Geert die uit een ander vaatje zou tappen. Nu zie je waarom hij aarzelde om aan debatten mee te doen. Hij krijgt tegenwerpingen en kritiek op twee jaar waarin hij de grootste was, mensen kon leveren en aan de knoppen zat — en eigenlijk niets heeft geleverd. Dan blijkt hij kwetsbaar. Dat is een beetje lafjes, hè.”

Geert Milders is weg

“De ‘Geert Milders’ bleef thuis. In deze campagne kiest hij duidelijk voor vol op het orgel: ontregelen, een tik uitdelen om een lach te scoren.”

Bontenbal is te netjes, te geleerd

"Hij is een lezer, het is een beschouwer. Het is iemand die vaak de politiek beschouwt. Terwijl hij aan een debat deelnam."

Wilders heeft verloren

“Ik vond Geert Wilders tam. Hij had het zwaarder dan ‘a walk in the park’ van twee jaar geleden — terecht. Hij won toen de verkiezingen, kreeg een groot mandaat en bakte er weinig van. Dan is het logisch dat het nu zwaarder is.”