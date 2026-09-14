ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Olieprijzen stijgen om stilleggen Saudische pijpleiding na aanval

Economie
door anp
maandag, 14 september 2026 om 7:55
anp140926052 1
Volg ons op Google Nieuws
SINGAPORE (ANP) - De olieprijzen zijn maandagochtend weer omhooggegaan, na het stilleggen van de belangrijke oost-westelijke pijpleiding in Saudi-Arabië na een aanval met drones. Daarnaast zijn gesprekken tussen de Golfstaten en Iran over de situatie in de Straat van Hormuz, die maandag in Oman plaats zouden vinden, uitgesteld.
De prijs van een vat Brentolie steeg 2,5 procent tot 107,19 dollar en Amerikaanse WTI-olie werd 2,6 procent duurder op 102,91 dollar per vat. Dat zijn de hoogste niveaus sinds mei. Vrijdag daalden de prijzen nog, nadat op donderdag Brentolie bijna 108 dollar per vat had aangetikt.
De 1200 kilometer lange Saudische pijpleiding van de Perzische Golf naar de Rode Zee werd donderdag aangevallen door drones afkomstig uit Irak. Daarbij werden pompinstallaties geraakt. Uit voorzorg werd de pijpleiding stilgelegd waardoor er geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee gaat. Via de pijpleiding kon de Straat van Hormuz worden omzeild. Het is niet bekend wanneer de pijpleiding weer open gaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2753258441

Zit jij bij een van deze vijf leveranciers? Dan betaal je nu tot €60 per maand meer dan begin dit jaar

gandr-collage (3)

Wat verdienen medisch specialisten? Dit is het salaris in Nederland

header-thuistaal-15jarigen

In tien jaar verdubbeld: 13 procent van de vijftienjarigen spreekt thuis geen Nederlands

anp130926085 1

WSJ: Canada wil mogelijk bijzonder EU-lidmaatschap

ANP-567620312

Het kabinet trekt €20 miljoen uit voor funderingsschade, maar de totale schade kan oplopen tot €54 miljard: wie betaalt het verschil?

header-nederland-wonen-3x2

Nederland is het fijnste land van Europa om in te wonen – tot je naar de woningmarkt kijkt

Loading