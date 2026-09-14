Rechtszaak tegen overheid op komst over niet-duurzame biomassa

DEN HAAG (ANP) - De herkomst van biomassa die in Nederlandse energiecentrales wordt verbrand, wordt inzet van een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat. Comité Schone Lucht (CSL) kondigt aan via de rechter strenger toezicht te gaan eisen. De milieuorganisatie wil met de zaak bereiken dat de staat "niet langer biomassa als duurzaam behandelt of subsidieert wanneer de herkomst en duurzaamheid van het gebruikte hout onvoldoende onafhankelijk zijn vastgesteld".

Eerder deed de organisatie aangifte tegen energiebedrijf RWE, dat volgens CSL houtpellets verstookt die bijdragen aan ontbossing in Maleisië. Na onderzoek van CSL berichtten vorige week ook Zembla en NRC over de herkomst van de houtpellets, die met overheidssubsidie de Amercentrale en de Eemshavencentrale aandrijven.

Zembla liet zien dat in Maleisië niet alleen houtresten uit zagerijen worden gebruikt om pellets van te maken, maar ook hele boomstammen. De politie doet daar onderzoek naar. RWE stelt dat de stammen niet uit oerbos komen, maar uit "duurzaam beheerde productiebossen en plantages". Signalen over onregelmatigheden zegt het bedrijf "zeer serieus" te nemen.

Subsidie

Voor de huidige praktijk heeft de overheid miljarden euro's aan subsidie beschikbaar gesteld. De gedachte hierachter is dat biomassa onder de juiste voorwaarden als duurzame energiebron wordt gezien. RWE kon aanspraak maken op maximaal 2,5 miljard euro. De regeling loopt eind dit jaar af, maar de overheid kijkt naar andere vormen van biomassa, zoals BECCS. Dat staat voor bio-energie in combinatie met het afvangen en ondergronds opslaan van CO2.

"Wie miljarden publiek geld uitgeeft, moet kunnen aantonen welk hout wordt verbrand en waar het vandaan komt", stelt directeur Fenna Swart van CSL in een verklaring.