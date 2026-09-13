Het kabinet maakt dit jaar €20 miljoen extra vrij voor huiseigenaren met funderingsschade. Het Fonds Duurzaam Funderingsherstel krijgt in 2026 20 miljoen euro extra om meer eigenaren te kunnen helpen. Klinkt fors, tot je het afzet tegen de geschatte totale schade: het totale schadebedrag kan oplopen tot €54 miljard. Het extra geld dekt daarmee minder dan 0,04 procent van het geschatte probleem.

Leningen, geen subsidie

Voor eigenaren die funderingsherstel niet zelf kunnen financieren, is het Fonds Duurzaam Funderingsherstel het landelijke vangnet. Het fonds verstrekt hypothecaire leningen met aangepaste voorwaarden, waarbij de aflossing wordt afgestemd op de draagkracht van de eigenaar. Minister Elanor Boekholt-O'Sullivan van Volkshuisvesting informeerde de Tweede Kamer over de uitbreiding, meldde HBP Media

Een algemene overheidssubsidie voor funderingsherstel is er niet. Het kabinet houdt vast aan het uitgangspunt dat huiseigenaren zelf verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en herstel van hun woning. In 2017 deed het Rijk al een bijdrage van €20 miljoen aan het fonds. Sinds 1 juli 2025 kunnen particuliere woningeigenaren met ernstige funderingsproblemen er ook terecht als zij buiten de eerder aangesloten gemeenten wonen.

Meer dan 400.000 panden, €92.000 per woning

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) verwacht dat meer dan 400.000 panden met funderingsschade te maken kunnen krijgen. Voor ongeveer 120.000 woningen is herstel noodzakelijk. De gemiddelde rekening bedraagt naar schatting €92.000 per woning, zo blijkt uit onderzoek van de AFM. Zo'n 75.000 eigenaren kunnen dat bedrag niet zelf betalen.

En het probleem groeit snel. Het aantal meldingen over funderingsproblemen is bijna verdubbeld ten opzichte van vorig jaar, meldt KCAF. Aanhoudende droogte begint steeds duidelijker onder Nederlandse woningen door te werken, terwijl vooral huizen op klei- en veengrond kwetsbaar zijn.

Het gat

De Rli adviseerde het kabinet in 2024 om fors meer te investeren. Voor funderingsonderzoek, het maken van herstelplannen en het funderingsherstel moet het kabinet de komende twaalf jaar 12 miljard euro ter beschikking stellen, aldus het advies. Het kabinet maakt voor de komende jaren 56 miljoen euro beschikbaar voor de nationale aanpak funderingsproblematiek, plus de 20 miljoen voor het fonds. Dat is een fractie van wat de Rli noodzakelijk acht.

En een verzekering springt niet bij. Verzekeraars dekken schade aan funderingen als gevolg van droogte niet, omdat het niet gaat om een "onzeker voorval". De schade die is ontstaan door jarenlange lage grondwaterstand is immers geen onvoorziene gebeurtenis, zo schreven we eerder

De eigenaar is zelf verantwoordelijk, de verzekeraar dekt het niet, en het kabinet leent in plaats van geeft.

Sinds april: je hypotheek hangt ervan af

Per 1 april 2026 is het nieuwe model taxatierapport van kracht. Funderingsrisico is daarin geen bijlage meer, maar een verplicht onderdeel van de taxatie. Elke woning krijgt voortaan een funderingsrisicoklasse, van A (laag risico) tot E (hoog risico). Bij een klasse D of E adviseert de taxateur de koper aanvullend funderingsonderzoek te laten uitvoeren. De bank kan extra informatie of onderzoek vragen, en dat kost tijd en kan je planning beïnvloeden.

Wat je nu kunt doen

Het KCAF vervult een landelijke loketfunctie voor woningeigenaren die verzakking van hun woning bemerken. Check op de website of jouw woning in een risicogebied valt. De QuickScan van het KCAF geeft op basis van gevelmetingen een eerste inschatting van mogelijke funderingsproblemen. Wie geen reguliere financiering kan krijgen, kan terecht bij het Fonds Duurzaam Funderingsherstel.

Het kabinet bouwt een vangnet. Maar bij een geschatte schade van tientallen miljarden en herstelkosten van gemiddeld €92.000 per woning is dat vangnet een zakdoek onder een waterval.