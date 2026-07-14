Olieprijzen zeker 9 procent hoger na aankondiging blokkade Hormuz

NEW YORK (ANP) - De olieprijzen zijn maandag zeker 9 procent gestegen door de aangekondigde Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat er tol zal worden geheven.

West Texas Intermediate steeg tot 79 dollar per vat en een vat Brent-olie sloot af boven de 83 dollar.

De Amerikaanse strijdkrachten gaan Iraanse havens opnieuw blokkeren vanaf dinsdagavond 22.00 uur Nederlandse tijd. President Trump wil een tol heffen van 20 procent over de waarde van de vracht van het betreffende schip.

Nederland keurt dit plan af, zo zei premier Rob Jetten tegen het ANP. "Van tolheffing kan geen sprake zijn. Dat vinden we echt Europabreed."