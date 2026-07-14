Axios: Trump steunde Saudische aanval tegen Houthi's in Jemen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump steunde een Saudische aanval tegen de Houthi's in Jemen die maandag werd uitgevoerd. Dat schrijft de Amerikaanse nieuwssite Axios op gezag van Amerikaanse ingewijden.

De aanval was gericht tegen het vliegveld van de stad Sanaa om te voorkomen dat een Iraans vliegtuig met Houthi-rebellen zou landen.

De Houthi's hebben op de aanval gereageerd. De vijandelijkheden worden als de ernstigste beschouwd sinds 2022, en kunnen een eind maken aan een staakt-het-vuren tussen de Jemenitische regering en de Houthi's.

Een hernieuwd conflict tussen de Houthi's en de regering, die wordt gesteund door Saudi-Arabië, kan regionale spanningen verder doen oplopen en de oorlog tussen Iran en de Verenigde Staten verder aanwakkeren. Het feit dat Saudi-Arabië Trump consulteerde, wijst op de vrees van het land voor een oplopend conflict en de noodzaak van Amerikaanse militaire en diplomatieke steun, aldus Axios.