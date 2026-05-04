Olietopman VAE zegt dat verlaten OPEC nationaal belang dient

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:41
DUBAI (ANP/RTR) - Het besluit van de Verenigde Arabische Emiraten om de OPEC te verlaten diende vooral nationale belangen. Dat zegt Sultan Al Jaber, topman van de Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), maandag.
Volgens de topman is het vooral een strategische beslissing voor de lange termijn, waarmee het land meer mogelijkheden krijgt om te investeren en een betrouwbare partner op de wereldwijde energiemarkt blijft. Hij benadrukt dat het besluit niet tegen anderen is gericht.
De stap van de VAE kwam nadat het land, een bondgenoot van de Verenigde Staten, andere Arabische landen had bekritiseerd omdat ze niet genoeg zouden doen om het land te beschermen tegen Iraanse aanvallen van vorige maand. Het vertrek van de VAE uit de OPEC betekende volgens experts een grote overwinning voor de Amerikaanse president Donald Trump, die de organisatie ervan heeft beschuldigd "de rest van de wereld op te lichten" door olieprijzen kunstmatig hoog te houden.
