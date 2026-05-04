Scheepvaart wacht op details over plan VS in Straat van Hormuz

Economie
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:48
ROTTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Voor de scheepvaart is nog veel onduidelijk rondom het Amerikaanse plan om scheepvaart door de Straat van Hormuz te begeleiden. Reders wachten op meer details over een veilige doorvaart door de grotendeels gesloten zeestraat. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde op Truth Social aan schepen te helpen die vastzitten in de Perzische Golf.
Amerikaanse functionarissen meldden aan nieuwssite Axios dat het niet per se betekent dat de Amerikaanse marine schepen zal begeleiden. Wel zal de marine "in de buurt" zijn om Iraanse aanvallen te voorkomen. Iran heeft al gewaarschuwd dat het de Amerikaanse marine aanvalt als die de Straat van Hormuz binnenvaart, meldden Iraanse staatsmedia.
Verschillende rederijen hebben aan persbureau Bloomberg laten weten te wachten op meer details en veiligheidsgaranties over de aanwezigheid van zeemijnen en bescherming tegen mogelijke aanvallen. Ook de Nederlandse redersvereniging KVNR stelt dat "nog veel onduidelijk is over wat het plan behelst".
