RvS: iets meer uitleg bij wetsvoorstel verhoging eigen risico

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet een aantal dingen beter uitleggen in het wetsvoorstel voor het verhogen van het eigen risico. De Raad van State vindt het een goed wetsvoorstel en schrijft in het advies ook te begrijpen waarom het gebeurt, maar er is nog onduidelijkheid over hoe financiële ondersteuning wordt geregeld voor mensen die dat nodig hebben.

In de toelichting op het wetsvoorstel worden zorgtoeslag, de Wet maatschappelijke ondersteuning en een gemeentepolis genoemd als opties om mensen financieel te ondersteunen als ze zorgkosten niet kunnen betalen. De RvS zou graag zien dat het kabinet duidelijk maakt of gemeenten deze verwachtingen kunnen waarmaken. Ook moet worden opgeschreven of hierover met gemeenten is gesproken.

Het kabinet wil het eigen risico weer gaan indexeren, wat betekent dat het jaarlijks wordt verhoogd, onder meer aan de hand van de inflatie. In 2030 moet het verplichte eigen risico 520 euro zijn, nu is dat 385 euro.