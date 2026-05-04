ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

RvS: iets meer uitleg bij wetsvoorstel verhoging eigen risico

Samenleving
door anp
maandag, 04 mei 2026 om 10:33
anp040526115 1
DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet een aantal dingen beter uitleggen in het wetsvoorstel voor het verhogen van het eigen risico. De Raad van State vindt het een goed wetsvoorstel en schrijft in het advies ook te begrijpen waarom het gebeurt, maar er is nog onduidelijkheid over hoe financiële ondersteuning wordt geregeld voor mensen die dat nodig hebben.
In de toelichting op het wetsvoorstel worden zorgtoeslag, de Wet maatschappelijke ondersteuning en een gemeentepolis genoemd als opties om mensen financieel te ondersteunen als ze zorgkosten niet kunnen betalen. De RvS zou graag zien dat het kabinet duidelijk maakt of gemeenten deze verwachtingen kunnen waarmaken. Ook moet worden opgeschreven of hierover met gemeenten is gesproken.
Het kabinet wil het eigen risico weer gaan indexeren, wat betekent dat het jaarlijks wordt verhoogd, onder meer aan de hand van de inflatie. In 2030 moet het verplichte eigen risico 520 euro zijn, nu is dat 385 euro.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 431378453

Hoe lang kan een hond zijn plas ophouden? ’Lang wachten met uitlaten is dierenmishandeling’

anp 530758418

Wat is het verschil tussen een mobiele airco en een aircooler, en wat is de slimste keuze?

190444383_m

Topeconoom Gary Shilling waarschuwt voor recessie en beurscrash

144383636_m

Dementie begint mogelijk al vóór je geboorte: ‘We moeten veel eerder ingrijpen’

generated-image (4)

Donald Trump is op dit moment boos op bondskanselier Mertz + de lijst van mensen waarop hij boos is

shutterstock_2202766439

Is ontkalken echt nodig? En hoe vak?

Loading