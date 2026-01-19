OM eist half miljoen boete van dochterbedrijven VolkerWessels

ZWOLLE (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) eist een geldboete van 525.000 euro van twee dochterbedrijven van bouwconcern VolkerWessels. De twee bedrijven zouden de toenmalige infrastructuurminister op Sint Maarten hebben omgekocht in de periode 2009 tot 2014, in ruil voor de gunning van de opdracht voor de bouw van een brug op het Caribische eiland.

De oud-directeur van de dochterbedrijven moest ook voor de rechter verschijnen om zijn rol in de omkoping. Het OM eist van hem een geldboete van 17.500 euro. De boetes zijn met 12,5 procent verlaagd, omdat het OM rekening heeft gehouden met het feit dat het proces inmiddels al erg lang duurt. De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) begon bijna tien jaar geleden met het onderzoek naar de vermeende corruptiepraktijken.