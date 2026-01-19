ECONOMIE
Sánchez kondigt drie dagen nationale rouw af na treinbotsing

Samenleving
door anp
maandag, 19 januari 2026 om 15:51
anp190126142 1
MADRID (ANP/AFP/RTR) - De Spaanse premier Pedro Sánchez heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd na een botsing tussen twee hogesnelheidstreinen. Daarbij kwamen minstens 39 mensen om het leven. De oorzaak is nog niet bekend. Sánchez heeft een grondig onderzoek aangekondigd.
"We zullen de antwoorden vinden", benadrukte de premier. Hij belooft die "met volledige transparantie" te presenteren.
De vakbond voor treinmachinisten waarschuwde staatsspoorwegbeheerder Adif in augustus vorig jaar voor ernstige slijtage aan het spoor, onder andere op de plek waar de twee treinen op elkaar botsten. In een brief schreef de vakbond over gaten in het wegdek, oneffenheden en onevenwichtigheden in de bovenleidingen die frequente storingen en schade aan de treinen veroorzaakten.
Het Spaanse hogesnelheidsspoornetwerk is het grootste van Europa, met 3622 kilometer aan spoor, en het op een na grootste van de wereld, na China.
