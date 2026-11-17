AMSTERDAM (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag twee jaar cel geëist tegen de directeur van machinebouwer Van Aarsen uit het Limburgse Heel, waarvan negen maanden voorwaardelijk. Het bedrijf, de directeur en enkele (oud-)leidinggevenden worden onder meer verdacht van het omkopen van directeuren van twee Russische vleesproducenten tussen 2012 en 2016 en van een ambtenaar uit Belarus. Daarbij zou het bedrijf, dat mengvoedermachines voor de veevoederindustrie maakt, tonnen hebben betaald.

Van Aarsen zelf moet wat het OM betreft boetes van in totaal meer dan 1 miljoen euro betalen. Een leidinggevende hoorde tijdens de zitting dinsdag in de rechtbank in Amsterdam een gevangenisstraf van achttien maanden, waarvan negen voorwaardelijk, tegen zich eisen. Bij de anderen gaat het om werkstraffen tot 180 uur.

Het bedrijf wordt verdacht van het betalen van steekpenningen aan twee directeuren van een Russische producent van varkensvlees. Die zouden samen 600.000 euro hebben gekregen voor de aankoop van apparatuur van Van Aarsen. Ook zou het bedrijf de directeur van een andere Russische vleesproducent hebben omgekocht voor 500.000 euro en een ambtenaar van het Belarussische ministerie van Landbouw voor bijna 220.000 euro. In dit laatste geval zou het de bedoeling zijn geweest dat hij zijn invloed aanwendde om een contract te gunnen aan Van Aarsen. Daarnaast zou de machinebouwer valsheid in geschrifte hebben gepleegd.

Facturen vervalsen

De directeur en de (oud-)medewerkers worden ervan verdacht leiding te hebben gegeven aan de omkopingen en het vervalsen van facturen. De kant van Van Aarsen heeft ontkend dat sprake is van omkoping.

Volgens het OM zijn omkoping en valsheid in geschrifte onderdeel geworden van de bedrijfsvoering van Van Aarsen. Volgens een officier is bij het bedrijf sprake van "een modus operandi".