OM ziet veel bewijs voor omkoping oud-Jumbo-baas Van Eerd

GRONINGEN (ANP) - Voormalig Jumbo-baas Frits van Eerd liet zich uitgebreid fêteren en omkopen om de supermarktketen raceteams te laten sponsoren, stelt het Openbaar Ministerie in de rechtszaak tegen Van Eerd en hoofdverdachte Theo E.

Aanklagers gingen op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de witwas- en omkopingszaak tegen Van Eerd diep in op giften en diensten die hij zou hebben gekregen. Zo zou hij een dieplader voor minder dan de helft van de marktwaarde hebben kunnen kopen in ruil voor sponsorcontracten voor Stichting Dutch Racing. In het kader van diezelfde sponsordeal zou E. ook 25.000 euro contant hebben meegenomen naar Van Eerd. De oud-supermarktbestuurder kreeg volgens het OM eerder ook luxe gereedschapskisten ter waarde van 105.000 euro voor Jumbo-sponsorcontracten voor een ander team.