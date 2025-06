Pro-Russische hackersgroep claimt nieuwe ddos-aanvallen

DEN HAAG (ANP) - Een pro-Russische groep hackers claimt opnieuw websites in Nederland te hebben platgelegd met ddos-aanvallen. Die hebben volgens de groep NoName05716 onder meer openbaarvervoersbedrijf Connexxion getroffen. Ook de sites van het Just Peace Festival en Road to Summit in Den Haag, twee randprogramma's rond de NAVO-top, zouden zijn bestookt.

Connexxion bevestigt dat de website kort onbereikbaar is geweest, maar doet nog onderzoek naar de oorzaak.

Op maandag was er een ddos-aanval op de systemen van NotuBiz. Gemeenten en provincies gebruiken die dienst om officiële berichten te publiceren. De verantwoordelijkheid daarvoor is ook opgeëist door NoName05716, een schimmige groep die vaker aanvallen uitvoert op sites in landen die Oekraïne steunen. Den Haag is dinsdag en woensdag gaststad van de jaarlijkse NAVO-top. In de aanloop naar de top was al gewaarschuwd voor cyberaanvallen.