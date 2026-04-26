Sawe loopt met sterk slot historisch marathonrecord in Londen

LONDEN (ANP/AFP) - Sebastian Sawe voelde zich aan het eind van zijn historische marathon van Londen nog sterk. Dat zei de Keniaanse atleet nadat hij in de Britse hoofdstad was gefinisht in een tijd van 1.59.30. Daarmee doorbrak hij als eerste atleet officieel de grens van 2 uur op de klassieke afstand over 42,195 kilometer.

"We begonnen de race goed en aan het eind voelde ik me sterk", verklaarde hij. "Toen ik eindelijk de finishlijn bereikte, zag ik de tijd en was ik zo blij dat ik een wereldrecord had gelopen."

Sawe, die ook vorig jaar de marathon van Londen op zijn naam schreef, was erop gebrand zijn titel te verdedigen. "Ik was heel goed voorbereid, want voor de tweede keer naar Londen komen was heel belangrijk voor me."