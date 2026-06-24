Oman wijst tijdelijke vaarroutes aan in Straat van Hormuz

MUSCAT (ANP/BLOOMBERG) - Oman heeft tijdelijke vaarroutes aangewezen voor schepen die veilig door de Straat van Hormuz willen varen. Volgens het land zijn de bestaande vaarroutes niet veilig. Ook heeft Oman verklaard dat de vaarweg open blijft zonder tolheffing op te leggen aan schepen die door de belangrijke zeestraat willen varen.

Dinsdag werd bekend dat er een evacuatieplan in gang is gezet door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) om scheepvaart na maanden uit de Perzische Golf te krijgen. Het gaat om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten vastzitten met aan boord ongeveer 11.000 zeevarenden. Oman werkt samen met de IMO, een scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties.

Oman stelt dat de veiligheid van de scheepvaart de hoogste prioriteit heeft en dat schepen daarom geleidelijk en gecontroleerd door de smalle waterweg moeten varen. Heropening van de Straat van Hormuz is onderdeel van het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran.