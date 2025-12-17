ECONOMIE
Zeker 26 gewonden in Zaporizja na glijbomaanval

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 13:29
KYIV (ANP/RTR/AFP/DPA) - Bij Russische aanvallen met zogenoemde glijbommen in de Oekraïense regio Zaporizja zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie een kind. Dat meldt de gouverneur van de zuidelijke regio Ivan Fedorov op Telegram. Bij de aanval in het centrum van de gelijknamige stad zou een huizenblok zijn geraakt, dat volgens AFP-verslaggevers ter plaatse in brand staat.
Zoals hun naam suggereert, vallen glijbommen niet steil naar beneden. Daardoor kunnen ze van verder worden afgevuurd, wat ze gevaarlijker maakt dan conventionele bommen. Met name de schaal waarop Rusland dit type projectielen inzet is problematisch voor Kyiv.
Zondag raakten in dezelfde stad al zeker elf anderen gewond bij een aanval met glijbommen, onder wie twee reddingswerkers en een politieagent. Bij die aanval zou een supermarkt zijn geraakt.
Zaporizja ligt op circa 25 kilometer van de frontlinie. Rusland zou werken aan glijbommen met een bereik van tot wel 400 kilometer.
