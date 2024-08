Omzet detailhandel daalt met bijna 1 procent

DEN HAAG (ANP) - De omzet van de Nederlandse detailhandel is in juni met 0,7 procent afgenomen vergeleken met een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Winkeliers zagen het volume, ofwel de hoeveelheid spullen of voedingsmiddelen die ze verkochten, gemiddeld met 1 procent dalen. Verder werd online 2,2 procent meer omgezet.

Volgens het CBS ging in de non-foodsector, ofwel winkels waar geen levens- en genotmiddelen worden verkocht, de omzet met 0,2 procent omhoog. Het verkoopvolume was 0,9 procent hoger dan een jaar eerder. Winkels in consumentenelektronica en drogisterijen hebben in juni meer omgezet. Winkels in doe-het-zelfartikelen, schoenen en lederwaren, recreatie-artikelen, meubels en woninginrichting, en kleding zagen de omzet dalen.

Winkels in voedings- en genotmiddelen hebben in juni 2,2 procent minder omzet behaald dan een jaar geleden. Het verkoopvolume was 4,6 procent lager. De omzet van supermarkten daalde 3 procent en de omzet van speciaalzaken was 4,3 procent hoger.

Internetaankopen

Webwinkels hebben 9,2 procent meer omgezet. De onlineomzet van winkels waarvan de verkoop via het internet een nevenactiviteit is, was 6,1 procent lager.

Volgens het CBS zijn de omzetcijfers gecorrigeerd voor de samenstelling van kalenderdagen in juni. Op sommige dagen van de week wordt meer verkocht dan op andere dagen. Zonder deze correctie was de omzet van de detailhandel 2,4 procent lager dan in juni 2023.