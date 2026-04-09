Brussel wil opheldering van Hongarije over lekken naar Rusland

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil snel opheldering van de Hongaarse premier Viktor Orbán na nieuwe berichten over lekken naar Rusland. Uit telefoongesprekken blijkt volgens verschillende media dat de Hongaarse buitenlandminister Péter Szijjártó informatie over het toetredingsproces van Oekraïne tot de Europese Unie heeft doorgespeeld aan zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov.

"Het is zeer zorgwekkend dat een lidstaat dit soort dingen afstemt met Rusland en daarmee onze veiligheid en belangen in gevaar brengt. De Hongaarse regering moet zich hier snel over verantwoorden", reageerde een woordvoerder van de Europese Commissie, die toevoegde dat voorzitter Ursula von der Leyen de kwestie op hoog niveau gaat aankaarten.

Vorige maand kwamen al eerdere telefoongesprekken tussen Szijjártó en Lavrov naar buiten. Daarop belde EU-buitenlandchef Kaja Kallas met Szijjártó om hem te wijzen op zijn geheimhoudingsplicht.