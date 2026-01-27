Trump weerspreekt dat minister Binnenlandse Veiligheid opstapt

WASHINGTON (ANP/AFP) - President Donald Trump heeft beklemtoond dat de minister van Binnenlandse Veiligheid, Kristi Noem, niet aftreedt naar aanleiding van de schietpartij afgelopen weekend in Minneapolis in de staat Minnesota, waarbij een 37-jarige man door federale agenten werd doodgeschoten.

Leden van de oppositie hebben haar aftreden geëist en media als The New York Post schreven dat Noem zo'n twee uur crisisoverleg met Trump heeft gevoerd.

Trump heeft zijn 'grenstsaar', Tom Homan, naar Minnesota gestuurd en zei dat de schietpartij een hele trieste gebeurtenis is. Homan heeft de Democratische gouverneur van de staat Tim Walz gesproken. De twee willen de dialoog voortzetten. Walz herhaalde dat hij een onafhankelijk onderzoek naar de schietpartij wil.

De gouverneur denkt niet dat de federale agenten of instanties een onafhankelijk onderzoek kunnen doen naar de toedracht van de schietpartij. Dat onderzoek moet justitie in Minnesota zelf doen, aldus Walz.