Reconstructie dodelijke steekpartij Den Hoorn

DEN HAAG (ANP) - In de zaak rond de doodgestoken 16-jarige Giannini uit Delft zal een reconstructie worden gehouden, om zo nauwkeurig mogelijk te onderzoeken wat er zich op 22 januari op de plaats van het misdrijf in Den Hoorn heeft afgespeeld. Dat bleek donderdag op een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 18-jarige jongen die wordt verdacht van de dodelijke steekpartij.

De verdachte, M.A., kwam eind maart vrij, op last van het gerechtshof. Nadat de rechtbank eerder had bepaald dat A. in de cel moest blijven, kwam het hof tot een ander oordeel omdat er sterke aanwijzingen zijn dat de verdachte uit zelfverdediging heeft gestoken. Het latere slachtoffer zou met geweld de scooter van A. hebben willen stelen. Volgens A.'s advocaat hebben twee minderjarige jongens die erbij waren de lezing van A. bevestigd.

Volgens het Openbaar Ministerie, dat zich tegen de vrijlating heeft verzet, wordt het zelfverdedigingsscenario onderzocht, maar staat het nog lang niet vast dat het zo is gegaan.