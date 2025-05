Bal ligt bij Rusland voor doorbraak vredesoverleg, zegt Rutte

ANTALYA (ANP) - Het is aan de Russische president Vladimir Poetin om "de benodigde volgende stappen" te zetten om een eind te maken aan de oorlog met Oekraïne, zegt NAVO-topman Mark Rutte. Oekraïne heeft volgens hem duidelijk gemaakt dat het bereid is tot vredesoverleg en het wachten is nu op het Kremlin.

"Ik ben nog steeds voorzichtig optimistisch dat we de komende weken enkele doorbraken zouden kunnen krijgen", zei Rutte bij aankomst voor overleg met de buitenlandministers van de NAVO-landen in Antalya. "Als de Russen ook willen meedoen, en niet alleen de Oekraïners."

Moskou en Kyiv stellen steeds dat de ander over de brug moet komen. Ze willen voorkomen dat de Amerikaanse president Donald Trump, die is gebrand op een snel einde aan de oorlog, hun de schuld geeft van het uitblijven daarvan. Tot dusver lijkt Trump zijn ongeduld vooral op Oekraïne te richten. Kyiv reageerde door tegenvoorstellen van Moskou steevast snel te omarmen en waar mogelijk te overtroeven. Toen Rusland een bestand van dertig dagen weigerde en antwoordde met een voorstel voor rechtstreeks vredesoverleg, daagde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky onmiddellijk uit om hem deze week in Turkije te ontmoeten. Poetin ging daar niet op in.