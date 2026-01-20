ECONOMIE
Onafhankelijk onderzoek naar verstoringen winterweer op Schiphol

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 11:09
anp200126112 1
DEN HAAG (ANP) - Schiphol en KLM laten onafhankelijk onderzoek doen naar de dagenlange verstoringen door het winterweer, begin deze maand. Dat meldt demissionair minister Robert Tieman (Infrastructuur, BBB) aan de Kamer. Door sneeuwval werden veel vluchten geschrapt en moesten honderden mensen op de luchthaven overnachten.
"De evaluatie is gericht op het verkrijgen van feitelijk inzicht in het functioneren van relevante operationele en communicatieve processen; mede ten behoeve van de inrichting van toekomstige winterplannen", schrijven beide bedrijven in een brief aan de bewindsman. Er wordt ook gekeken naar kosten en baten van eventueel aanvullende maatregelen.
Volgens Tieman is het "duidelijk dat er lessen getrokken moeten worden". Hij zei eerder dat er zaken "voor verbetering vatbaar zijn". Door het weer werden honderden vluchten geannuleerd, waardoor zo'n 300.000 passagiers werden geraakt.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door adviesbureau Oliver Wyman en moet eind maart klaar zijn.
