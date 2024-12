Real Succession: Murdoch verliest van kinderen in zaak opvolging media-imperium

De Australische mediamagnaat Rupert Murdoch heeft een juridische strijd met zijn eigen kinderen verloren over de opvolging van zijn bedrijven. Murdoch probeerde de statuten van de familietrust te laten aanpassen, zodat zijn favoriete zoon Lachlan er na zijn dood met het hele imperium vandoor zou gaan. Drie van zijn andere kinderen stapten naar de Amerikaanse rechter en kregen gelijk in een tussentijdse uitspraak, schrijft The New York Times.

De 93-jarige Murdoch is "teleurgesteld" en van plan in beroep te gaan tegen de beslissing, reageerde zijn advocaat. De Australiër was lang van plan om zijn oudste vier kinderen allemaal evenveel macht te geven over zijn media, maar heeft zich enkele jaren geleden bedacht. Hij maakte Lachlan al de voorzitter van News Corp en Fox News.

Toen hij ook nog de familietrust wilde wijzigen, begonnen de andere drie (Prudence, Elisabeth en James) zich te verzetten tot de familieruzie moest worden uitgevochten in de rechtbank. Dat gebeurde, tot frustratie van Amerikaanse media, achter gesloten deuren.

De media van Murdoch worden gezien als invloedrijk in onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De meeste zenders en kranten hebben een uitgesproken rechts-conservatief karakter en volgens de NYT was Murdoch er met de wijziging van de statuten van verzekerd geweest dat dat zo zou blijven. Lachlan staat politiek gezien het dichtst bij zijn vader, terwijl James en Elisabeth een stuk minder conservatief zijn. James sprak zich tijdens de presidentsverkiezingen bijvoorbeeld uit voor de Democraat Kamala Harris.