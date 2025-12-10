Ondernemers blij met stikstofvrijstelling die Brussel voorstelt

DEN HAAG (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven is blij dat de Europese Commissie voorstelt om projecten voor de uitbreiding van het stroomnet een vrijstelling te gunnen voor de stikstofuitstoot. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie presenteerde woensdag plannen om Europese elektriciteitsnetten versneld uit te breiden en te moderniseren. De tijdelijke stikstofuitstoot bij die bouwprojecten mag op "geen enkele manier" een belemmering zijn voor de snelle ingebruikname van de energienetten, schrijft de Commissie in het voorstel.

Werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt dit "goed nieuws". "Nederland zit op een stikstofslot waardoor momenteel ook de duurzame energieprojecten vastlopen die uiteindelijk zorgen voor minder stikstofuitstoot", schrijft de belangenbehartiger van het Nederlandse bedrijfsleven. "Het is dan ook belangrijk dat dit voorstel snel in Brussel wordt afgerond, zodat Nederland het snel kan implementeren."

De lidstaten en het Europees Parlement gaan nu naar het voorstel kijken.