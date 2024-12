Ondernemers omzeilen bpm, verkoop dieselbusjes verdrievoudigd

AMSTERDAM (ANP) - De verkoop van dieselbusjes in Nederland is vorige maand verdrievoudigd, tot bijna 13.000 stuks. De sprong in verkopen komt vooral door de aankomende wijziging in de belastingregels voor bedrijfswagens. Vanaf 1 januari wordt er bpm geheven op nieuwe diesel- en benzinebedrijfswagens. "Afhankelijk van het type voertuig, kan dit tussen de 15.000 en 20.000 euro schelen, als je hem dit jaar nog bestelt", zegt een woordvoerster van RAI Vereniging. Elektrische bedrijfswagens blijven vrijgesteld van bpm.

Ook besluiten veel ondernemers nog dit jaar een dieselbus te kopen, omdat voertuigen die voor 1 januari worden geregistreerd nog een aantal jaren toegang hebben tot de zero-emissiezones. De zones houden in dat de meest vervuilende bedrijfswagens vanaf volgend jaar stapsgewijs uit een reeks binnensteden worden geweerd.

Tot nu toe dit jaar zijn er 83.335 dieselbestelwagens verkocht, een stijging van 58 procent vergeleken met vorig jaar. Vorige maand kwam de totale verkoop van bestelwagens uit op 14.928 stuks, waarvan 1330 elektrische busjes.