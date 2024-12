Stichting: jongeren blijven na ongeluk vuurwerk afsteken

BEVERWIJK (ANP) - Jonge mensen die door vuurwerk brandwonden hebben opgelopen, blijven na hun herstel evengoed vuurwerk afsteken. Dat meldt de Brandwonden Stichting na een inventarisatie in het brandwondencentrum in Beverwijk. "Voor de slachtoffers is de impact van de brandwond niet groot genoeg om te stoppen met vuurwerk. De aantrekkingskracht ervan is blijkbaar nog groter dan het gevaar", zegt Annebeth de Vries, kinder- en brandwondenchirurg. Een advies aan ouders is om hun kinderen te leren hoe ze vuurwerk veilig afsteken.

De Vries noemt de resultaten opmerkelijk. "Dit type brandwonden is veelal klein, maar ernstig. Het gaat om diepe brandwonden. Bij sommige patiënten is er zelfs een operatie nodig om de brandwond goed te laten genezen. Dit kan enkele weken duren en tot levenslange littekens leiden. Je zou daarom verwachten dat deze jonge patiënten vuurwerk zouden vermijden."

Nina van Balen, onderzoeker in het brandwondencentrum, bestudeerde de gegevens van ruim honderd slachtoffers die in het brandwondencentrum zijn behandeld, tussen 2019 en 2024. Meer dan 90 procent van de slachtoffers is jongen en de meesten zijn tussen de 10 en 14 jaar oud.

De oorzaak van de ongelukken is vaak het verkeerd gebruik van vuurwerk. Daarom roept De Vries ouders op hun kinderen het afsteken te leren. "Zo voorkom je ongelukken. Goede uitleg aan de kinderen is daarom erg belangrijk." Ze vindt dat ouders erover moeten praten met hun kinderen, om regels op te stellen en de gevaren te bespreken. "Veel ongelukken gebeuren omdat ze, zoals de slachtoffers het omschrijven, 'knoeien' met het vuurwerk."