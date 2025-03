Ondernemers steunen heffingen EU, maar waarschuwen voor wedloop

ZOETERMEER (ANP) - Amerikaanse producten als bourbon, Harley Davidson-motoren, boten en spijkerbroeken worden waarschijnlijk duurder in Europa door de heffingen van Brussel op deze goederen. Daarvoor waarschuwt ondernemersorganisatie evofenedex. De organisatie, die de handels- en logistieke belangen van duizenden bedrijven behartigt, noemt de Europese reactie op de Amerikaanse staalheffingen noodzakelijk maar roept tegelijk op een tariefwedloop te vermijden.

"Een stevig antwoord als dit is noodzakelijk, maar belangrijk is dat de intentie hiervan is om aan de onderhandelingstafel te komen en een tariefwedloop te vermijden", schrijft evofenedex in een verklaring. Volgens de organisatie hebben de VS belangrijke strategische motieven, zoals de concurrentie met China en commerciële belangen, om goede relaties met Europa te onderhouden. "Daarom moet de EU - ook als signaal naar andere mogendheden - niet terugschrikken om onze economie krachtig te verdedigen en tegelijk de handelsrelatie trachten te herstellen."