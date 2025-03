AEX hoger na tegenmaatregelen EU op staalheffingen VS

AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index in Amsterdam is woensdag hoger geopend, na de stevige koersverliezen eerder deze week. De aandacht gaat vooral uit naar de tegenmaatregelen van de Europese Unie op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De Europese Commissie kondigde eigen heffingen aan op Amerikaanse goederen ter waarde van 26 miljard euro.

Volgens Commissievoorzitter Ursula von der Leyen komen de maatregelen in omvang overeen met de Amerikaanse heffingen."Onze tegenmaatregelen worden in twee stappen ingevoerd. We beginnen op 1 april en alles is volledig van kracht vanaf 13 april", aldus Von der Leyen. Brussel stelt later ook een nieuw pakket tegenmaatregelen voor, gericht op 18 miljard euro aan Amerikaanse goederen. Von der Leyen benadrukte ook dat Brussel met de Amerikanen wil praten.

De AEX noteerde kort na opening een plus van 0,4 procent op 893,07 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 869,15 punten. Op de aandelenmarkten in Parijs en Frankfurt waren winsten van 0,7 procent te zien. De FTSE in Londen steeg 0,2 procent.