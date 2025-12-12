ECONOMIE
Ondernemers verwelkomen advies Wennink en herkennen zorgen

Economie
door anp
vrijdag, 12 december 2025 om 12:21
DEN HAAG (ANP) - Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen het vrijdag verschenen advies van Peter Wennink. Zij herkennen "de zorgen, knelpunten, kansen, oplossingsrichtingen en urgentie" die Wennink benoemt in zijn rapport met aanbevelingen om de toekomstige welvaart veilig te stellen.
"Het advies onderstreept opnieuw dat het belangrijk is dat er snel een kabinet komt dat met gerichte maatregelen en stabiel beleid de investeringen in Nederland weer op gang brengt", zeggen VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen en MKB-Nederland-voorzitter Jacco Vonhof.
Wennink spreekt in het rapport van "donkere wolken" die zich samenpakken boven de samenleving. Hij zegt dat onder meer de oorlog in Oekraïne, de vergrijzing van de bevolking en de noodzaak tot verduurzaming duidelijk maken dat "het fundament onder onze welvaart begint te eroderen". De ondernemersorganisaties waarschuwen al langer voor het verslechterende investeringsklimaat in Nederland en de gevolgen daarvan.
