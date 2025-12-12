Wennink: boodschap uit rapport is bij politieke partijen geland

DEN HAAG (ANP) - Peter Wennink zegt dat veel politieke partijen zijn waarschuwingen over de toekomstige welvaart van Nederland serieus nemen. De voormalige topman van chipmachinemaker ASML stelde in een rapport dat de komende tien jaar minstens 150 miljard euro extra moet worden geïnvesteerd om productiever te worden en de economische groei op peil te houden. Daarvoor zijn snelle ingrepen en moeilijke keuzes nodig, schreef Wennink.

"Ik heb vijf partijleiders gesproken. Ik heb sterk de indruk dat iedereen de urgentie van wat ik probeer te vertellen onderschrijft", zei Wennink. "Als dat zo is, zeg ik: neem dan ook de politieke verantwoordelijkheid om er wat aan te doen. Want niets doen kost veel meer dan nu gaan beginnen."

Wennink pleitte ook voor eensgezindheid, omdat bepaalde keuzes die hij voorstelt "gaan schuren". In het rapport gaat het onder andere om aanpassingen aan de sociale zekerheid en het laten vertrekken van industrieën die minder productief of strategisch zijn. Hij deelde de ideeën voor zijn rapport onder andere met D66-leider Rob Jetten en CDA-leider Henri Bontenbal, die samen een coalitie proberen te smeden. "Laat ik zeggen: dat was een goed gesprek", zei hij daarover.