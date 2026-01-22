ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nog duizenden appartementencomplexen zonder stroom in Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 22 januari 2026 om 8:23
anp220126059 1
KYIV (ANP/RTR) - Ongeveer 3000 appartementencomplexen in de Oekraïense hoofdstad Kyiv zitten nog zonder stroom na de Russische aanvallen deze week, meldt burgemeester Vitali Klitsjko. De hoofdstad heeft al weken te kampen met warmte- en elektriciteitsproblemen door aanhoudende aanvallen. Begin januari riep de burgemeester op de stad te verlaten, dinsdag werd bekend dat ongeveer een half miljoen mensen dat hebben gedaan.
Volgens Klitsjko zijn in de nacht van woensdag op donderdag 227 gebouwen weer op het elektriciteitsnet aangesloten. Het land heeft te kampen met een strenge winter, met temperaturen ver onder nul.
President Volodymyr Zelensky schreef woensdag op X dat reparatieploegen volop aan het werk zijn om de schade zoveel mogelijk te herstellen. Hij zou eigenlijk naar Davos afreizen voor het World Economic Forum, maar bleef vanwege de energieproblemen in Oekraïne.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 5604082

Verschoon je kussensloop: 'Na een week al 17.000 keer meer bacteriën dan op deurknop of toiletbril'

IMG_3883-rotated

Hotels verwijderen badkamerdeuren en gasten vinden dat niet fijn

ai2html-graphic-desktop.dc90fdf7

Republikeinen komen eindelijk in opstand tegen Trumps Groenland‑droom

ANP-548144632

Krachtige woorden: Finse president Alexander Stubb roast Poetin en zijn zinloze oorlog

113klassenfoto

Elke maand sterft een klas jonge mensen aan zelfdoding, het verhaal van Britt (21) uit Hengelo

Schermafbeelding 2026-01-21 134734

Karine kon in Winter Vol Liefde na een uur alweer naar huis: er speelde nog iets anders

Loading