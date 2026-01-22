Nog duizenden appartementencomplexen zonder stroom in Kyiv

KYIV (ANP/RTR) - Ongeveer 3000 appartementencomplexen in de Oekraïense hoofdstad Kyiv zitten nog zonder stroom na de Russische aanvallen deze week, meldt burgemeester Vitali Klitsjko. De hoofdstad heeft al weken te kampen met warmte- en elektriciteitsproblemen door aanhoudende aanvallen. Begin januari riep de burgemeester op de stad te verlaten, dinsdag werd bekend dat ongeveer een half miljoen mensen dat hebben gedaan.

Volgens Klitsjko zijn in de nacht van woensdag op donderdag 227 gebouwen weer op het elektriciteitsnet aangesloten. Het land heeft te kampen met een strenge winter, met temperaturen ver onder nul.

President Volodymyr Zelensky schreef woensdag op X dat reparatieploegen volop aan het werk zijn om de schade zoveel mogelijk te herstellen. Hij zou eigenlijk naar Davos afreizen voor het World Economic Forum, maar bleef vanwege de energieproblemen in Oekraïne.