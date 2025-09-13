ECONOMIE
Ondernemersorganisaties: vertrouwen bedrijfsleven in politiek weg

Economie
door anp
zaterdag, 13 september 2025 om 10:07
anp130925060 1
DEN HAAG (ANP) - Veel Nederlandse ondernemers hebben geen vertrouwen meer in de politiek, melden VNO-NCW en MKB-Nederland na een peiling onder ruim 4000 leden voorafgaand aan Prinsjesdag. Bijna negen op de tien ondernemers zijn ontevreden over de stabiliteit en betrouwbaarheid van Den Haag. De politieke chaos is volgens de ondernemersverenigingen "funest" voor het investeringsklimaat.
Op alle onderdelen van de peiling zijn ondernemers negatiever geworden vergeleken met vorig jaar, aldus de organisaties. Zo noemden twee keer zo veel ondernemers de Nederlandse economie slecht.
Bijna de helft gaf aan dat investeringsbeslissingen afhangen van overheidsbeleid. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden echter dat Den Haag geen belangrijke beslissingen neemt. VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen stelt dat bedrijven massaal besluiten niet meer in Nederland te investeren.
Sommige Prinsjesdagplannen zijn al uitgelekt. Zo wordt de CO2-heffing voor de industrie buiten werking gesteld.
