Mysterieuze rode stipjes in de ruimte blijken het heelal dan toch niet te ‘breken’

In 2022 ontdekten wetenschappers vreemde rode stipjes in de ruimte die eigenlijk niet zouden mogen bestaan. Nu hebben onderzoekers eindelijk een verklaring gevonden.

Met de krachtige ruimtetelescoop James Webb zagen wetenschappers in 2022 voor het eerst mysterieuze rode stipjes heel ver weg in het heelal . Deze stipjes bevinden zich zo ver weg dat we ze zien zoals ze eruitzagen toen het heelal nog heel jong was, slechts 500 tot 700 miljoen jaar na de oerknal.

Maar waarom was dit een probleem? Eerst dachten wetenschappers dat deze stipjes complete sterrenstelsels waren, zoals ons eigen Melkwegstelsel. Maar dat klopte niet: sterrenstelsels hebben miljarden jaren nodig om te ontstaan en te groeien. Deze stipjes leken al volgroeid te zijn toen het heelal nog maar een baby was. Dat is onmogelijk volgens alles wat we weten. Daarom noemden wetenschappers ze "heelalbrekers", ofwel objecten die onze kennis over het heelal op zijn kop zetten.

De nieuwe verklaring

Amerikaanse onderzoekers hebben nu ontdekt dat deze rode stipjes waarschijnlijk helemaal geen sterrenstelsels zijn. Het zijn een compleet nieuw soort object dat we nog nooit eerder hebben gezien: enorme bollen heet gas, veel groter dan een ster, met in het midden een zwart gat.

Zo'n zwart gat zuigt met enorme kracht materie naar binnen, veel sneller dan normaal. Als deze materie in het zwarte gat valt, komt er heel veel energie vrij in de vorm van licht. Daardoor lijken deze objecten voor ons op sterren , maar ze werken heel anders.

Deze ontdekking is belangrijk, want ze helpt wetenschappers begrijpen hoe zwarte gaten in het vroege heelal zo snel konden groeien. In het midden van elk sterrenstelsel zit namelijk een heel groot zwart gat, maar huidige theorieën kunnen nog niet verklaren hoe die zijn ontstaan. Maar het goede nieuws alvast: onze kennis over het heelal klopt nog steeds.