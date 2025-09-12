Zorgpremie stijgt met paar tientjes per jaar in 2026

DEN HAAG (ANP) - De premie voor de zorgverzekering wordt volgend jaar 32 tot 40 euro per jaar duurder. Dat bevestigen ingewijden na berichtgeving van verschillende media uit de uitgelekte miljoenennota. Het kabinet houdt rekening met een maandbedrag van zo'n 160 euro, dat is drie of vier euro meer dan nu het geval is. Zorgverzekeraars bepalen uiteindelijk wat mensen gaan betalen.

De zorgpremie steeg vorige keer een stuk harder. Verzekeraars brengen in 2025 tien tot twaalf euro per maand meer in rekening dan het jaar ervoor.

Het kabinetsbeleid zou in 2027 zorgen voor een stijging van de premie met ongeveer 200 euro per jaar, door het halveren van het eigen risico. Dat plan lijkt inmiddels van de baan, omdat de PVV uit het kabinet is gestapt.