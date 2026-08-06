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Ondernemersvertrouwen herstelt na forse dip, onzekerheid blijft

Economie
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 6:30
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DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van ondernemers in de Nederlandse economie is duidelijk verbeterd aan het begin van het derde kwartaal vergeleken met een kwartaal eerder. Wel blijft de onzekerheid groot, vooral door geopolitieke ontwikkelingen zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met andere organisaties.
De index die het vertrouwen meet, kwam aan het begin van het derde kwartaal van dit jaar uit op min 5,3. In het kwartaal daarvoor was dat nog min 14,8. Volgens het CBS komt de verbetering doordat ondernemers minder negatief zijn over het economisch klimaat in de komende drie maanden dan over de ontwikkeling daarvan in de afgelopen drie maanden. Wel ligt het ondernemersvertrouwen nog altijd onder het gemiddelde van min 3,8.
Het ondernemersvertrouwen steeg in vrijwel alle bedrijfssectoren. Alleen in de autohandel en -reparatie daalde het vertrouwen licht. De grootste stijging was te zien in de bouw en de landbouw, terwijl de industrie het hoogste vertrouwensniveau bereikte sinds begin 2022.
De maandelijkse conjunctuurenquête van het CBS is een onderzoek in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het Economisch Instituut voor de Bouw en ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland. Hierin zeggen bijna acht op de tien ondernemers het afgelopen jaar met economische onzekerheid te maken te hebben gehad. Volgens 42 procent zijn geopolitieke ontwikkelingen, zoals oorlogen en handelsspanningen, de belangrijkste oorzaak. Ook veranderingen in de vraag naar producten en diensten, de beschikbaarheid van personeel en leveranciers en binnenlands beleid of regelgeving worden vaak genoemd.
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