Ronaldinho-truc terug op Playa de Palma: zo plukken zakkenrollers oudere toeristen

Een joviale begroeting, een arm om de schouder, een klopje op de rug — en weg zijn portemonnee en telefoon. De ‘Ronaldinho-truc’ is terug van weggeweest op Mallorca en in de rest van Spanje . Oudere toeristen die net iets te veel op hebben zijn het favoriete doelwit.

Een knuffel, een klap, en klaar

Op camerabeelden uit een zijstraat achter het strand van Playa de Palma is te zien hoe een zakkenroller rond half zes ‘s ochtends een toerist besteelt. De dader benadert zijn slachtoffer alsof het een oude bekende is: schouderklopje, halve omhelzing, luide begroeting. Terwijl hij vriendelijkheid veinst, glijden zijn handen in de zakken van de toerist. Even later loopt hij kalm weg en maakt een praatje met een vrouw die als medeplichtige lijkt te fungeren. Voor de politie een duidelijk teken van georganiseerde criminaliteit.

De methode heet in Spanje de método Ronaldinho, naar de Braziliaanse voetballer wiens gedribbel tegenstanders letterlijk uit balans bracht. Al jaren gebruiken straatrovers in het hele land dezelfde techniek: contact zoeken, aanraken, uit balans brengen, wegwezen.

Een schouderklop is genoeg. Twee tellen later is je portemonnee verdwenen.

Waarom juist oudere toeristen

De doelgroep is niet toevallig. Dronken, verwarde of zichtbaar oudere toeristen worden vaker gepakt: ze zijn minder argwanend, hun reactiesnelheid is lager en ze doen minder snel aangifte. Op Playa de Palma verzamelen daders zich rond kroegen en clubs die tot in de vroege ochtend openblijven. In het historisch centrum van Palma, in La Lonja en Born, klagen restauranteigenaren dat gasten steeds vaker terugkomen omdat hun portemonnee ‘ergens ligt’. Meestal ligt hij in de zak van een dief.

De horeca-organisatie CAEB heeft de regering in de Balearen dit voorjaar formeel om meer politie gevraagd — vooral in de drukke uitgaanswijken van Palma.

Hoe groot is het probleem echt

Cijfer Aangiftes ‘hurto’ (diefstal zonder geweld) in Spanje, 2024 649.076 Verandering ten opzichte van 2023 −2,5% Steden met de meeste aangiftes (eerste halfjaar 2025) Barcelona (38.861), Madrid (37.383), Valencia (11.537) Palma de Mallorca, eerste halfjaar 2024 6.159 (+11,4%)

De hoofdlijn is dus: in absolute aantallen daalt zakkenrollen langzaam in Spanje, maar op Mallorca stijgt het juist. En de bekende toeristenhoofdsteden Barcelona, Madrid en Valencia blijven de plekken waar de meeste aangiftes worden gedaan.

De spuugtruc als variant

Naast de Ronaldinho-methode circuleert er in Barcelona nog een klassieker: de spuugtruc. Iemand spuugt of morst zogenaamd per ongeluk op je jas of rugtas. Een tweede persoon springt behulpzaam bij om je schoon te vegen. Tijdens dat gedoe is een derde met je telefoon of tas al de hoek om.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in het reisadvies specifiek voor deze truc, en noemt Barcelona als hotspot. Ook drukke metrostations, terrassen, winkelstraten en stranden zijn risicoplekken.

Vertrouw op je gevoel: als een vreemde je te enthousiast begroet, is dat vaak precies wat je denkt.

Zo blijf je ervan af

Draag portemonnee en telefoon in een binnenzak of onder je kleding, nooit in de achterzak van je broek.

Houd afstand van vreemden die overdreven vriendelijk doen, ook als ze zeggen je te kennen.

Laat je niet uit balans brengen door aanraking: knuffels, schouderkloppen, arm om je nek — stap weg.

Loop niet dronken alleen door zijstraten in de vroege ochtend.

Laat waardevolle spullen zoveel mogelijk in de hotelkluis.

Ben je toch beroofd? Doe direct aangifte, online kan via de site van de Guardia Civil in het Engels, Duits of Frans. Binnen 72 uur moet je persoonlijk op het bureau tekenen.

Wie op vakantie het uitgaansleven van Playa de Palma of de Ramblas in Barcelona in duikt, weet nu ook waar hij op moet letten. De dief lacht — en jij loopt door.

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