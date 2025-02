Ondernemersvertrouwen voor het eerst in ruim een jaar gedaald

DEN HAAG (ANP) - Het vertrouwen van Nederlandse ondernemers is voor het eerst in ruim een jaar gedaald, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de landbouw, de visserij, de horeca en de autohandel zijn ondernemers het meest negatief gestemd. Alleen zakelijke dienstverleners blijven positief over de vooruitzichten.

Volgens de Conjunctuurenquête Nederland staat de stemmingsindicator nu op een stand van 5,4 negatief. Dat is ruim onder het gemiddelde van min 3,6 sinds de start van de meting in 2012.

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat minder ondernemers positief zijn over de resultaten over 2024 dan het jaar daarvoor. "Voor 2024 rekent 69 procent van de ondernemers op een positief bedrijfsresultaat. Dat is iets minder dan een jaar geleden, toen 71 procent dat voor 2023 verwachtte. Vooral in de cultuur, sport en recreatie en de autobranche zijn ondernemers minder positief over het bedrijfsresultaat dan een jaar geleden", aldus het CBS.

Bouwondernemers zeggen het vaakst winst te hebben gemaakt in het afgelopen jaar (91 procent). In de detailhandel geven ondernemers dit met 48 procent het minst vaak aan.

Volgens het statistiekbureau is een tekort aan personeel de belangrijkste belemmering voor ondernemers in hun bedrijfsvoering.