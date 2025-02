ING boekt ruim tiende minder winst door lagere rente-inkomsten

AMSTERDAM (ANP) - ING heeft zijn winst vorig jaar ruim een tiende zien dalen, mede door lagere rente-inkomsten. Volgens topman Steven van Rijswijk is het resultaat niettemin "op een hoog niveau" gebleven na het zeer sterke 2023. "Voor het komende jaar blijven we waakzaam, aangezien we aanhoudende geopolitieke volatiliteit en gefragmenteerde economische vooruitzichten verwachten", laat hij weten bij de presentatie van de jaarcijfers van de bank.

In 2023 verdubbelde ING zijn jaarwinst nog tot bijna 7,3 miljard euro. Het financiële concern profiteerde toen vooral van het oplopen van de rente, waardoor ING hogere marges kon maken over bijvoorbeeld spaargeld. Afgelopen jaar bleef onder de streep 6,4 miljard euro winst over. De Europese Centrale Bank (ECB) is bezig met het verlagen van de rente in de eurozone in verband met het teruglopen van de inflatie. ING voelde deze omslag vorig jaar duidelijk in zijn resultaten, want de rente-inkomsten van de bank gingen met 6 procent omlaag.

Ook heeft de bank meer geld opzijgezet voor leningen die mogelijk nooit meer worden terugbetaald. De totale inkomsten van de bank zijn wel licht gestegen tot een recordbedrag van 22,6 miljard euro. ING haalde namelijk meer geld binnen met provisies en commissies. Dat zijn bijvoorbeeld kosten die de bank in rekening brengt voor het aanbieden van een product of dienst, zoals het openen van een rekening, het opnemen van geld of het overmaken van geld.