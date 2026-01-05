Ondernemingskamer buigt zich over onderzoek naar Nexperia-dossier

AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam houdt 14 januari een hoorzitting om te beslissen of er een onderzoek wordt geopend naar vermeend wanbeheer bij chipmaker Nexperia. Dat bevestigt de ondernemingskamer na berichtgeving van Reuters.

Begin oktober schorste de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese topman van het bedrijf wegens vermoedens van slecht bestuur. Dat betrof een voorlopige voorziening. Wingtech, eigenaar van Nexperia uit Nijmegen, is in november in cassatie gegaan tegen die beslissing bij de Hoge Raad. Het Chinese moederbedrijf stelde destijds dat de beslissing van de rechters "onjuist" was.

Nederland en China zijn sinds afgelopen najaar in conflict over Nexperia. Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken legde beperkingen op aan de chipfabrikant. De regering wilde daarmee voorkomen dat de productie naar China zou worden verplaatst. Wingtech reageerde door de export van chips die in China door Nexperia worden geproduceerd stil te leggen.