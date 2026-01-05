ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Ondernemingskamer buigt zich over onderzoek naar Nexperia-dossier

Economie
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 13:45
anp050126142 1
AMSTERDAM (ANP) - De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam houdt 14 januari een hoorzitting om te beslissen of er een onderzoek wordt geopend naar vermeend wanbeheer bij chipmaker Nexperia. Dat bevestigt de ondernemingskamer na berichtgeving van Reuters.
Begin oktober schorste de ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam de Chinese topman van het bedrijf wegens vermoedens van slecht bestuur. Dat betrof een voorlopige voorziening. Wingtech, eigenaar van Nexperia uit Nijmegen, is in november in cassatie gegaan tegen die beslissing bij de Hoge Raad. Het Chinese moederbedrijf stelde destijds dat de beslissing van de rechters "onjuist" was.
Nederland en China zijn sinds afgelopen najaar in conflict over Nexperia. Demissionair minister Vincent Karremans van Economische Zaken legde beperkingen op aan de chipfabrikant. De regering wilde daarmee voorkomen dat de productie naar China zou worden verplaatst. Wingtech reageerde door de export van chips die in China door Nexperia worden geproduceerd stil te leggen.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

Loading