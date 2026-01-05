ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

In meerdere regio's hele dag geen bussen door gladheid

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 14:11
anp050126143 1
DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in het land ligt het busvervoer ook de rest van de dag stil door sneeuw en gladheid op de weg. Zo rijden in de provincie Utrecht de hele dag geen bussen als gevolg van het winterse weer. Sinds 13.00 uur rijden er in de provincie ook geen trams meer. "De veiligheid van onze medewerkers en reizigers staat voorop", meldt U-OV, dat het openbaar vervoer in de regio verzorgt.
Ook in Friesland ligt het busvervoer de hele dag stil. Op de Waddeneilanden rijden de bussen wel, aldus Qbuzz.
Vervoersbedrijf Transdev laat weten dat in de Gooi- en Vechtstreek, rond Hilversum, de rest van de dag geen bussen meer rijden.
Lijnen uitgevallen
Op verschillende andere plekken rijden momenteel ook geen bussen als gevolg van het winterweer, maar is nog niet duidelijk of dat de hele dag zo blijft. Dat geldt bijvoorbeeld voor delen van West-Brabant.
In andere gebieden is het busvervoer juist weer opgestart. Connexxion, dat busvervoer verzorgt in onder meer Noord-Holland en Zeeland, meldt bijvoorbeeld dat de meeste bussen in Zeeland weer rijden. Alleen in Middelburg en Terneuzen vallen nog lijnen uit.
Vertraging of uitval
Ook in Zuidoost-Brabant en rond Arnhem en Nijmegen is het busvervoer weer opgestart, aldus vervoersbedrijf Hermes. Reizigers moeten daar wel rekening houden met vertraging of uitval van buslijnen door sneeuwval.
In Rotterdam rijden bijna geen bussen, meldt de RET. De regionale vervoerder zegt dat voor alle buslijnen een negatief reisadvies geldt vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden. Trams en metro's in en rond Rotterdam rijden wel, maar mogelijk met vertraging.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

145616704_m (1)

Dit zijn de hobby’s waar vrouwen massaal op afknappen

anp 516830585

Waarom worden we eigenlijk zo blij van sneeuw?

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

gandr-collage

Anthony Hopkins: van ‘Domme Dennis’ tot gentleman‑kannibaal

Loading