In meerdere regio's hele dag geen bussen door gladheid

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken in het land ligt het busvervoer ook de rest van de dag stil door sneeuw en gladheid op de weg. Zo rijden in de provincie Utrecht de hele dag geen bussen als gevolg van het winterse weer. Sinds 13.00 uur rijden er in de provincie ook geen trams meer. "De veiligheid van onze medewerkers en reizigers staat voorop", meldt U-OV, dat het openbaar vervoer in de regio verzorgt.

Ook in Friesland ligt het busvervoer de hele dag stil. Op de Waddeneilanden rijden de bussen wel, aldus Qbuzz.

Vervoersbedrijf Transdev laat weten dat in de Gooi- en Vechtstreek, rond Hilversum, de rest van de dag geen bussen meer rijden.

Lijnen uitgevallen

Op verschillende andere plekken rijden momenteel ook geen bussen als gevolg van het winterweer, maar is nog niet duidelijk of dat de hele dag zo blijft. Dat geldt bijvoorbeeld voor delen van West-Brabant.

In andere gebieden is het busvervoer juist weer opgestart. Connexxion, dat busvervoer verzorgt in onder meer Noord-Holland en Zeeland, meldt bijvoorbeeld dat de meeste bussen in Zeeland weer rijden. Alleen in Middelburg en Terneuzen vallen nog lijnen uit.

Vertraging of uitval

Ook in Zuidoost-Brabant en rond Arnhem en Nijmegen is het busvervoer weer opgestart, aldus vervoersbedrijf Hermes. Reizigers moeten daar wel rekening houden met vertraging of uitval van buslijnen door sneeuwval.

In Rotterdam rijden bijna geen bussen, meldt de RET. De regionale vervoerder zegt dat voor alle buslijnen een negatief reisadvies geldt vanwege de uitzonderlijke weersomstandigheden. Trams en metro's in en rond Rotterdam rijden wel, maar mogelijk met vertraging.