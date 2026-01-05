NS roept op ruim voor avondspits te reizen wegens nieuwe buien

UTRECHT (ANP) - De NS roept reizigers op zo mogelijk ruim voor de avondspits te reizen, omdat er rond 17.00 uur nieuwe "stevige sneeuwbuien" komen. De sneeuw valt op plekken verspreid over het land, en dus zal de hinder fors toenemen, aldus de vervoerder.

Op veel trajecten werken de wissels niet door de sneeuw en een aantal stations is helemaal niet bereikbaar per trein. Dat laatste geldt tot in ieder geval 14.00 uur voor de stations in de regio Amsterdam en tot zeker 13.30 uur voor station Lelystad Centrum.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers aan voor of juist na de avondspits naar huis te gaan. Het verkeer dat maandagochtend op veel plekken vaststond, moet weer naar huis. Maar wegbeheerders kwamen ook in de files terecht, waardoor strooien en sneeuwschuiven moeilijk was. Als de sneeuw weer opvriest, wordt het bestrijden van de gladheid een nog grotere uitdaging, aldus Rijkswaterstaat.