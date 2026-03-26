Onderzoek: 23.000 minder rokers door verkoopverbod tabak supers

AMSTERDAM (ANP) - Door het verbod op de verkoop van tabak in supermarkten, minisupers en nachtwinkels per 1 juli 2024 was het aantal rokers aan het einde van dat jaar naar schatting met 23.000 gedaald. Dat meldt SEO Economisch Onderzoek. Dat komt volgens de onderzoekers neer op een daling van circa 1 procent van het totaal aantal mensen dat rookt in Nederland.

Volgens de studie is het aantal verkooppunten binnen 250 meter van woningen door het verbod gehalveerd. Daar zouden vooral inwoners van kwetsbare wijken van profiteren, want 47 procent van de volwassenen die stopten met roken woont in die gebieden. SEO Economisch Onderzoek zegt dat het verbod bijdraagt aan het verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

De onderzoekers stellen dat nabijheid van verkooppunten doorslaggevend is. Wanneer er geen verkooppunt meer binnen 250 meter van een woning is, daalt de kans dat iemand rookt met 6 procent. Een verdere vergroting van de afstand levert geen extra effect op. Het effect komt waarschijnlijk vooral doordat mensen die al wilden stoppen die stap daadwerkelijk zetten.

Verkooppunten afgenomen

Door het verbod is het aantal verkooppunten voor tabak met 60 procent afgenomen. Daardoor moeten mensen gemiddeld anderhalf keer zo ver reizen om aan tabaksproducten te komen. SEO Economisch Onderzoek zegt ook dat de maatregel kan voorkomen dat nieuwe rokers beginnen, al wordt dat effect pas op langere termijn zichtbaar. Momenteel rookt ongeveer 18 procent van de Nederlandse bevolking.

De maatschappelijke winst is aanzienlijk. Vooral door een langere levensduur en betere kwaliteit van leven van ex-rokers bedragen de baten 180 miljoen tot 370 miljoen euro per jaar, aldus het onderzoek. Die baten komen voor een groot deel terecht in kwetsbare wijken.