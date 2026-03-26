Bonden schorten stakingen bij DHL Express op voor nieuw overleg

UTRECHT (ANP) - Vakbonden FNV en CNV schorten de stakingen bij DHL Express op voor nieuw overleg in het cao-conflict bij het bedrijf. In de afgelopen tijd waren er vier 24-uursstakingen bij meerdere vestigingen van DHL Express. Volgens de bonden heeft de directie nu nieuwe toezeggingen gedaan.

DHL Express is onderdeel van DHL en richt zich met name op spoedzendingen van documenten en de levering van pakketten aan bedrijven. Er werken ongeveer 2000 mensen. "We gaan komende dinsdag weer in gesprek en schorten tot die tijd alle acties op. We hebben er vertrouwen in dat we er dit keer uit zullen komen", aldus CNV-onderhandelaar Edwin Meijer.

Meijer zegt dat de acties succes hebben gehad omdat ze pijn begonnen te doen. "Het resultaat is dat de directie nieuwe toezeggingen heeft gedaan. Niet alleen zijn de verslechteringen van tafel gehaald, maar ook zijn onze minimale looneisen geaccepteerd. Dat heeft DHL Express per brief aan ons bevestigd. Voor ons is dit voldoende reden om de onderhandelingen te hervatten."