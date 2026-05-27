Onderzoek: 75-plussers betalen steeds vaker elektronisch

AMSTERDAM (ANP) - Mensen van 75 jaar en ouder betalen steeds vaker met een pinpas aan de kassa. Dat blijkt uit een jaarlijks onderzoek van Betaalvereniging Nederland en De Nederlandsche Bank (DNB). Ook bij overboekingen aan vrienden en familie stijgt het aantal elektronische betalingen fors.

Ondanks dat 75-plussers nog relatief veel gebruikmaken van contant geld, rekent de groep inmiddels bijna driekwart van zijn betalingen aan de kassa met een pinpas af. Bij onderlinge betalingen aan bijvoorbeeld familie en vrienden of informele activiteiten doen zij dit voor het eerst vaker elektronisch dan contant (51 procent tegenover 49 procent).

Nederlanders betaalden in totaal in 2025 iets minder vaak aan de kassa dan in 2024. Het lagere aantal van 7,1 miljard transacties was wel goed voor een groter totaalbedrag: 185 miljard. Het aantal pinbetalingen onder alle Nederlanders bleef ongeveer hetzelfde, terwijl het aantal contante betalingen wat lager was. Het aandeel contante betalingen daalde naar 17 procent.