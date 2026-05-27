Jetten wil best nog met Gidi Markuszower

Gidi Markuszower heeft zich met zijn uitspraken over geweld tegen Palestijnse vluchtelingen "buiten de constructieve krachten geplaatst", vindt premier Rob Jetten. Maar ondanks herhaalde verzoeken van onder anderen Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA spreekt de premier niet expliciet uit dat hij samenwerking met de radicaal-rechtse politicus uitsluit.

Klaver vindt het jammer dat de minister-president hiermee "toch nog de deur openhoudt". Esther Ouwehand van Partij voor de Dieren vindt de opstelling van Jetten "verbijsterend". Ze vindt dat de D66'er "zo iemand geen ruimte moet geven". Anders werkt hij "mee aan de normalisering van extreemrechts en het gevaar voor Nederland".

In een filmpje van mediakanaal Left Laser deed Markuszower de omstreden uitspraak dat "maximaal geweld" mag worden gebruikt om Palestijnse vluchtelingen tegen te houden. Achteraf zei hij geweld door de Koninklijke Marechaussee te bedoelen en dat hij dit "onhandig verwoord" had, zonder afstand te nemen van zijn uitspraken.

"Dit is de strategie van extreemrechts. Je zegt dingen die je echt vindt. En als je er last van krijgt, dan ga je zeggen dat je ze net iets anders had bedoeld. Maar het signaal was duidelijk", luidt de lezing van Ouwehand.

Eerder in het debat spraken coalitiepartijen D66, VVD en CDA eveneens hun afschuw uit over de uitspraken van Markuszower. Maar ook zij sloten samenwerking met Markuszower niet categorisch uit. Eerder kon de coalitie de hulp van de fractie van de afgesplitste PVV'er goed gebruiken om te voorkomen dat de verhoging van de AOW-leeftijd werd afgeserveerd. Het kabinet heeft overigens uiteindelijk zelf afgezien van dat plan