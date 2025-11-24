Onderzoek: bedrijven kwetsbaar voor uitval stroom en internet

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse bedrijfsleven is kwetsbaar voor uitval van voorzieningen als stroom en internet. Het merendeel van de bedrijven kan al binnen een halve dag niet meer functioneren zonder elektriciteit, telecom of andere ICT-diensten, blijkt uit de jaarlijkse Nederlandse Innovatie Monitor. Na een week kan nog slechts 6 procent van de bedrijven opereren zonder stroom, 10 procent zonder telefonie en internet en 18 procent zonder ICT-diensten.

Volgens onderzoeksleider Henk Volberda, hoogleraar strategie & innovatie aan de UvA, onderstreept dit "de grote afhankelijkheid" van het bedrijfsleven van deze voorzieningen. Veel bedrijven hebben wel enkele voorzorgsmaatregelen getroffen, maar de omvang daarvan blijft beperkt. Gevraagd naar hun noodpakket met getroffen voorzorgsmaatregelen voor het uitvallen van vitale voorzieningen, blijkt dat een op de vijf bedrijven nog niets heeft ondernomen. Organisaties die meer maatregelen nemen, zijn volgens Volberda gemiddeld weerbaarder.

Bedrijven zijn daarnaast verdeeld over de invloed van geopolitieke risico's op hun bedrijfsvoering. Voor het bedrijfsleven als geheel geldt dat 43 procent de geopolitieke spanningen als enigszins tot zeer invloedrijk ervaart, terwijl 38 procent aangeeft hier beperkt of geen last van te ondervinden. Bij ondernemingen die vooral internationaal actief zijn, is de invloed van geopolitieke risico's volgens Volberda "duidelijk groter".

Hogere defensie-uitgaven

Bedrijven verwachten ook dat de hogere defensie-uitgaven leiden tot verdere krapte en verdringing op de arbeidsmarkt voor onderzoekspersoneel, maar zien tegelijkertijd ook kansen. "Hogere defensie-uitgaven kunnen de vraag in bestaande markten stimuleren en toegang bieden tot nieuwe markten", aldus Volberda.

Bedrijven hebben wel een inhaalslag gemaakt in organisatorische en personele capaciteiten die nodig zijn om kunstmatige intelligentie (AI) effectief toe te passen. Met name jonge, internationaal actieve bedrijven in de ICT-sector en zakelijke en financiële dienstverlening kennen volgens Volberda een "hoge AI-volwassenheid".

De aandacht voor het klimaat is verder afgenomen. Slechts een derde van de bedrijven heeft nog ambitieuze klimaatdoelstellingen, tegen bijna twee derde in 2022. Ook de klimaatinvesteringen zijn gehalveerd, van 4 naar 2 procent van de omzet. Volgens Volberda is het zorgelijk dat "vooral bedrijven met de grootste ecologische voetafdruk minder ambitieus zijn geworden".