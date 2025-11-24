ECONOMIE
Lale Gül: de staat en politie laten me in de steek

Samenleving
door anp
maandag, 24 november 2025 om 22:56
HILVERSUM (ANP) - Schrijfster Lale Gül voelt zich "in de steek gelaten door de politie en de staat". Dat zegt Gül in RTL Tonight over de beslissing van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) om haar beveiliging stop te zetten. "Ik ben eigenlijk in volle paniek, ook al zie je dat nu niet aan me", aldus Gül. "Ik ben vooral heel bang, omdat ik dagelijks nog steeds de meest walgelijke doodsbedreigingen krijg. Dat is nooit opgehouden."
De NCTV heeft tegen Gül gezegd dat haar beveiliging haar eigen verantwoordelijkheid is. "Dat is onzinnig, want ik kan geen bewapende beveiliging regelen." Volgens de schrijfster is onbewapende beveiliging niet genoeg. "Ik heb niet zoveel aan een man met een V'tje", zegt de columniste, doelend op het logo dat beveiligers dragen.
Volgens Gül heeft de beslissing te maken met de capaciteit van de NCTV. Ze wil onder meer officieel bezwaar maken tegen de beslissing en een brief schrijven aan de minister van Justitie en Veiligheid.
