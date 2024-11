Onderzoek: bewust lage vraagprijzen huizen zorgen voor overbieden

AMSTERDAM (ANP) - In Nederland worden huizen steeds vaker boven de vraagprijs verkocht. In het derde kwartaal van 2024 werd bij bijna driekwart van de verkochte woningen boven de vraagprijs geboden, meldt Huispedia. Dat komt volgens het onlinewoningplatform doordat huizen bewust tegen te lage prijzen worden aangeboden om een biedoorlog te ontketenen.

"We zien dat huizen veel vaker laag in de markt worden gezet", zegt topman Maxim Bours van Huispedia. In het afgelopen kwartaal stond meer dan de helft van de woningen te koop met een te lage vraagprijs. Een te lage vraagprijs wekt volgens Bours de interesse van meer kopers en vervolgens wordt binnen deze groep een biedoorlog ontketend. Dit heeft volgens hem een prijsopdrijvend effect en wakkert de gekte op de huizenmarkt nog verder aan.

Dat een lage vraagprijs zo'n succesvolle verkoopstrategie is, komt volgens Bours doordat het biedproces niet is gereguleerd: "Bieden op een huis gaat niet volgens een waterdicht biedproces. Door de 'laag in de markt'-strategie wemelt het tijdens de bezichtiging van concurrenten die gaan bieden. Vervolgens worden de biedingen doorgespeeld en tot iedereens verrassing worden al deze kopers nóg een keer gevraagd een hoger bod te doen. Dat bouwt de druk en frustratie natuurlijk alleen maar op."

Biedlogboek

De oplossing is volgens Bours regulering van het biedproces. "Wil je de grootste gekte uit de woningmarkt halen? Zorg er dan voor dat deze strategie niet meer werkt: voorkom dat biedingen onderling kunnen worden doorgespeeld én zorg dat er geen extra biedrondes kunnen worden gestart. Alleen zo stop je tussentijdse beïnvloeding, haal je de gekte uit de markt en creëer je een eerlijke woningmarkt."

In 2021 probeerde toenmalig minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren dit aan te pakken met een biedlogboek, maar het probleem van tussentijdse beïnvloeding is volgens Bours hiermee nog niet opgelost. Huispedia roept de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Mona Keijzer op om kritisch naar het biedproces te kijken en tussentijdse beïnvloeding aan banden te leggen.